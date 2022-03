Opvallende kandidaat-koper voor Vitesse

Vitesse-eigenaar Valeriy Oyf, een goede vriend van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, wil zich in navolging van zijn grote voorbeeld terugtrekken uit het voetbal naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne en de economische gevolgen die dat heeft voor Russen in West-Europa. Oyf heeft in een statement aangegeven, dat het voor hem belangrijk is dat de continuïteit van Vitesse gewaarborgd blijft en dat de club zich kan blijven focussen op de sportieve ambities.

De interesse van Van de Kuit om de aandelen van Oyf over te nemen is saillant te noemen, want de vastgoedondernemer lag de afgelopen jaren onophoudelijk overhoop met de clubleiding van Vitesse en ontpopte zich tot grote plaaggeest van algemeen directeur Pascal van Wijk en zijn medebestuurders.

De 52-jarige Van de Kuit is eigenaar van Nedstede, een vastgoedonderneming die panden en andere vastgoedobjecten bezit in onder andere de Amsterdamse P.C. Hooftstraat en Kalverstraat, Het Gooi, Nijmegen en Ibiza. Ook de Vechtse Banen in Utrecht en pretpark Oud Valkeveen in Naarden zijn eigendom van Van de Kuit. Al enige jaren zit ook het Gelredome in zijn rijk gevulde vastgoedportefeuille.

Luis in de pels

De zakenman haalde de afgelopen jaren het bloed onder de nagels vandaan bij de Vitesse-leiding. Die loopt al jaren te hoop tegen het huurcontract, dat bepaalt dat de Arnhemse club jaarlijks de ruim bemeten som van 1,8 miljoen euro moet neertellen, waarbij Vitesse ook nog eens wordt afgescheept met een fooi voor de horeca-inkomsten bij wedstrijden. Het inspireerde Vitesse, toen nog onder leiding van algemeen directeur Joost de Wit, er in 2018 toe om per 1 oktober 2023 de huur van het Gelredome op te zeggen. De club wilde daarmee betere huurvoorwaarden uitonderhandelen in de overtuiging dat Vitesse vanwege het eeuwigdurend speelrecht dat bedongen is toch niet geweerd kan worden, maar Van de Kuit gaf tot op de dag van vandaag geen krimp.

Gedurende de coronapandemie in 2020 stonden Vitesse en Van de Kuit zelfs tegenover elkaar in de rechtbank. Omdat de competitie was stilgelegd door de pandemie en Gelredome niet werd gebruikt, vroeg Vitesse om een halvering van de huur. Van de Kuit reageerde furieus en dreigde het faillissement van de club aan te vragen. Uiteindelijk trok Van de Kuit, die de reputatie heeft van een keiharde zakenman die snel juridische stappen neemt, bij de rechtbank aan het langste eind. En moest Vitesse alsnog aan de financiële verplichtingen voldoen plus een boeterente betalen.

Club gezond maken

Van de Kuit heeft aangegeven dat hij wil onderzoeken of Vitesse gezond te maken is. De zakenman liet in het verleden geen spaan heel van de bedrijfsvoering bij de Arnhemse club en verbaasde zich over het businessmodel onder eigenaar Valeriy Oyf. De afgelopen jaren moest jaarlijks een fiks bedrag worden bijgepast, omdat het uitgavenpatroon de inkomsten ver oversteeg. Onder Oyf en zijn voorgangers Alexander Chigirinsky en Merab Jordania werd er structureel meer uitgegeven dan er binnenkwam om sportief mee te kunnen blijven draaien in de subtop. Het is weinig waarschijnlijk dat een nieuwe eigenaar op deze voet door zal willen gaan. Om die tekorten terug te schroeven zal Vitesse zwaar moeten bezuinigen en waarschijnlijk afscheid moeten nemen van de ambities om in subtop een rol van betekenis te spelen.

In twaalf jaar tijd is vanuit de Russische connectie meer dan 150 miljoen euro in Vitesse gepompt. Het heeft tot enorme tekorten geleid in de Performance Management Holding BV van waaruit Oyf de club runt. Die BV heeft een negatief eigen vermogen van 132 miljoen euro. Dat is een schuld aan de eigenaar zelf. Algemeen directeur Van Wijk gaf voor het duel met Heracles aan, ,,dat die schuld meegenomen gaat worden in het verkoopproces”. Omdat geen enkele kandidaat-koper geïnteresseerd zal zijn die schuld over te nemen, lijkt de enige oplossing dat de Rus zijn verlies neemt om in ieder geval nog een deel van het geld terug te krijgen. Als de club kopje onder gaat en verdwijnt, ziet Oyf helemaal niets terug van zijn geld.