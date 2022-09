Vijfde tijd Max Verstappen in eerste training, Nyck de Vries negentiende

De WK-leider reed tijdens die eerste sessie onder meer twee lange stints op de harde en zachtste band. Hij was onderweg naar de snelste ronde, maar werd in de laatste sector opgehouden door McLaren-coureur Lando Norris.

Verstappen was uiteindelijk dik vier tienden langzamer dan de snelste man, Charles Leclerc. Carlos Sainz noteerde de tweede tijd, gevolgd door Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton. Verstappen heeft voor zondag al een gridstraf van vijf plekken te pakken door een motorwissel. Sainz (vijftien plaatsen) en Hamilton (achteraan) hebben ook een straf te pakken.

Nyck de Vries noteerde de negentiende tijd. Hij nam bij Aston Martin tijdens de eerste training plaats in de auto van Sebastian Vettel. De Vries was op het einde nog even bezig aan een snellere ronde, maar verremde zich en moest die ronde afbreken.

