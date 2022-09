Cyril Ngonge uit selectie FC Groningen gezet

„Wij hebben op dit moment de nodige uitdagingen. Één daarvan is het groepsproces”, zo licht trainer Frank Wormuth toe. „Wij hebben met elkaar een norm gesteld, waaraan iedereen moet voldoen. Dan hebben we het over discipline, omgangsvormen, houding en gedrag. Binnen en buiten het veld. Wij hebben doelen gesteld en om die te bereiken moet iedereen aan de gestelde norm voldoen. Cyril past op dit moment niet binnen die gestelde norm. En dat is jammer, want hij heeft kwaliteiten die wij als team heel goed kunnen gebruiken.”

Over de duur van de maatregel zegt de Duitser. „Dat ligt voor een belangrijk deel aan Cyril zelf. Wij laten hem niet vallen. Wij willen hem helpen. Maar op dit moment is deze maatregel noodzakelijk. Wij willen rust in en om de ploeg. Het team is belangrijker dan het individu. Wij blijven met Cyril werken om hem weer bij het team te krijgen.”

De seizoensstart van FC Groningen is nog niet heel overtuigend. De noordelingen haalden vijf punten uit de eerste vijf duels en staan voorlopig twaalfde.