FC Utrecht sluit 2022 sterk af en boekt bij Volendam vierde zege op rij

FC Utrecht kwam in de 15e minuut aan de leiding. De inzet van Bas Dost, op aangeven van Daishawn Redan, werd nog gestopt door doelman Filip Stankovic. In de rebound schoot Taylor Booth alsnog raak.

Volendam was tot de rust slechts één keer dichtbij de gelijkmaker. Een kopbal van Gaetano Oristanio werd door Utrecht-middenvelder Luuk Brouwers tot corner verwerkt.

Redan was in de 64e minuut dicht bij een treffer, maar de aanvaller schoot net naast. Hij kon meteen naar de kant waar Amin Younes al klaar stond als vervanger. Bij Volendam verscheen Henk Veerman in het veld, maar de lange aanvaller werd nooit gevonden.

Dost zorgde met zijn zesde doelpunt van het seizoen in de 74e minuut voor de 2-0. Hij kopte raak uit een voorzet van invaller Othmane Boussaid. Sander van de Streek maakte er 3-0 van, opnieuw was Boussaid de aangever. Can Bozdogan zorgde net nadat hij was ingevallen in blessuretijd voor de 4-0.

Volendam, dat de enige overwinning van het seizoen boekte op 28 augustus, was machteloos en blijft de hekkensluiter in de Eredivisie.