Verstappen ziet kansen in Brazilië

De Red Bull-coureur bracht woensdag bezoek aan het hoofdkantoor van sponsor Exact en kreeg daar als vanzelfsprekend enkele vragen voorgeschoteld. Zo werd hij gevraagd naar de GP van de VS, en vooral hoe terugkijkt op de race daar. „Het weekeinde zelf was erg goed. We waren erg competitief op een circuit dat ons normaal gesproken, over één ronde gezien, wat minder ligt. Het ging eigenlijk allemaal soepel. Soms heb je weekenden waar het lastig is om de balans te vinden, maar alles ging goed”, tekende Verstappen.nl op uit de mond van de Nederlander.

Hij vervolgde: „Vlak na de race was ik wat teleurgesteld dat ik niet met de Mercedessen heb kunnen vechten, maar toen ik uit de auto stapte, zag ik mijn auto: er miste een groot deel van de vloer op een punt dat veel effect heeft op de prestaties. Hierna dacht ik: ’dan hebben we het nog best goed gedaan’.”

Pech

De schade liep de Red Bull-racer al in de vijfde ronde op. „Er werd mij eerst verteld dat ik bij de start wat schade aan mijn voorvleugel had opgelopen, maar dat was maar een barstje. Onder het rijden bewoog het ook niet. Het team dacht dat dat de oorzaak van het probleem was, maar normaal geeft dat soort schade je onderstuur. Ik had echter moeite met de achterkant van de auto. We kwamen er uiteindelijk achter dat we in ronde vijf iets geraakt hadden of dat er iets was afgebroken. Normaal gesproken verlies je dan veel rondetijd, omdat de balans van de auto dan verstoord is. Het was uiteindelijk dus een prima race.”

In de laatste paar rondjes naderde hij Lewis Hamilton en het leek erop dat Verstappen de wereldkampioen in zou gaan halen. Totdat er met een gele vlag werd gezwaaid. Hij vermoedt dat hij de Brit wel ingehaald zou hebben. „Ja, dat denk ik wel. Maar helaas heb je soms pech, dat hoort bij het racen.”

Geweldig gevoel

Gelukkig is er altijd weer een nieuwe race. In dit geval in Brazilië. „Vorig jaar waren we daar tijdens de race erg competitief. We hadden toen moeten winnen, maar helaas zat er een achterblijver (Ocon, red) in de weg. Ik kijk er in ieder geval naar uit om er terug te keren. Na een paar lastige weekeinden gaat het weer beter, en ik denk dat we in Brazilië zeker voor een podium kunnen vechten.”

Ook keek de Limburger even terug op het tot nu toe verlopen seizoen. Hij beschouwt de eerste helft van het jaar als het hoogtepunt. „In het begin hadden we het nog wat lastig, maar we haalden constante resultaten. De twee overwinningen waren allebei speciaal, omdat we ze allebei niet zagen aankomen. Tijdens de winst in Oostenrijk waren er weer veel Nederlandse fans aanwezig: de tribunes waren allemaal oranje gekleurd. Ik had die slechte start, waarna we ons opwerkten door het veld, op een baan waar het normaal gesproken niet zo makkelijk inhalen is. Het was een geweldig gevoel. Het was ook mijn tweede overwinning op de Red Bull Ring en de eerste zege met Honda. Alles viel die dag op zijn plek.”

2020

Verstappen keek tot slot ook nog even vooruit naar 2020. Al vindt hij het toch vooral ’afwachten’. „We werken erg hard als team. Natuurlijk hebben we al goede resultaten geboekt, maar we willen de volgende stap maken en volgend jaar proberen voor het kampioenschap mee te strijden. Het was dit jaar met Honda ook een jaar om te leren en we hebben goede vooruitgang geboekt. Iedereen binnen ons team is erg gemotiveerd en wil winnen. Dat is de juiste mentaliteit.”