Jumbo-Visma blijft peloton domineren: sterke Laporte pakt ook de zege in Dwars door Vlaanderen

In Dwars door Vlaanderen liet Laporte zien dat hij het ook zonder hulp kan in de koers die over delen van het parcours van de Ronde van Vlaanderen gaat. Die klassieker wordt zondag verreden.

Laporte (30) ontsnapte op 4 kilometer voor de streep uit een groep van tien. De Spanjaard Oier Lazkano sprintte naar de tweede plaats, net voor de Amerikaan Neilson Powless.