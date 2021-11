Mercedes gaat niet in beroep tegen diskwalificatie Lewis Hamilton

Door Erik van Haren

Mercedes heeft besloten dat het niet in beroep gaat tegen de diskwalificatie van Lewis Hamilton. Ⓒ HH/ANP

SÃO PAULO - Mercedes heeft besloten dat het niet in beroep gaat tegen de diskwalificatie van Lewis Hamilton. Het topteam had dat binnen een uur na de uitspraak van de stewards in Brazilië moeten laten weten.