Video: Leclerc racet wél door straten van Monaco

Toch werden de straten ’s ochtends afgesloten voor Charles Leclerc, die in een sportauto van Ferrari als enige wel door Monaco mocht racen. Dat deed de 22-jarige Monegask als hoofdrolspeler in een korte film van de Franse regisseur Claude Lelouch.

De 82-jarige filmproducent maakt in Monaco een soort ’remake’ van zijn beruchte film ’C’était un rendez-vous’ uit 1976. Toen betrof het een dollemansrit door Parijs op de vroege morgen. Destijds had Lelouch geen toestemming van de autoriteiten.

Op de dag dat eigenlijk de Grote Prijs van Monaco zou worden verreden, waren de straten wel vrijgemaakt voor Lelouch. Hij liet Leclerc, mét mondkapje, rondscheuren in een rode Ferrari SF90 Stradale, ter waarde van bijna een half miljoen euro. Prins Albert van Monaco nam ook nog even naast de coureur van het Italiaanse Formule 1-team plaats in de snelle bolide. De prins had ook een mondkapje op. Leclerc doet later op zondag in de simulator ook nog mee aan de virtuele GP van Monaco.

Bekijk hier beelden van de rit van Leclerc:

Bekijk hier ’C’était un rendez-vous’ uit 1976: