Snowboarder Niek van der Velden dolgelukkig met ticket naar Peking en olympische ’herkansing’

„Ik heb nog nooit zoveel druk ervaren in mijn leven. Ik ben zo blij met mijn prestatie, om voor het eerst op het podium te staan en me officieel te plaatsen voor de Spelen. Ik ben dolgelukkig en wil iedereen die betrokken is geweest bedanken”, schreef Van der Velden op sociale media.

Van der Velden was met 76,56 punten de beste in de eerste run en zag in de tweede run alleen de Amerikaan Redmond Gerard (82,88) die score verbeteren.

Van der Velden was de pechvogel van de Spelen van Pyeongchang, waar hij bij een val tijdens de warming-up een armbreuk opliep. De uit het Brabantse Nispen afkomstige snowboarder was destijds het jongste lid van de Nederlandse afvaardiging.

Melissa Peperkamp eindigde bij de vrouwen als zesde. Ze staat, net als Van der Velden, derde in de wereldbekerstand en lijkt zich ook op te kunnen maken voor deelname aan de Spelen.

Glenn de Blois

Glenn de Blois boekte bij de wereldbekerwedstrijd in het Russische Krasnojarsk opnieuw een bemoedigend resultaat. Na zijn zesde plaats op zaterdag werd hij zondag vijfde op het onderdeel cross. Het is het beste seizoensresultaat van de Nederlander in de wereldbeker.

De Duitser Martin Nörl was net als zaterdag de beste, de Oostenrijker Jakob Dusek werd tweede en Eliot Grondin uit Canada derde.

De 26-jarige De Blois staat nu zevende in de wereldbekerstand. Vorig seizoen eindigde hij als vierde.

De Blois doet net als Van der Velden volgende maand mee aan de Olympische Winterspelen in Beijing.