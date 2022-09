Nederlanders willen dat WK-sponsors FIFA oproepen arbeidsmigranten te compenseren

In Nederland vindt twee derde (67 procent) van de ondervraagden dat de sponsors de FIFA publiekelijk moeten oproepen om arbeidsmigranten te compenseren. Daarnaast steunt 70 procent van de ondervraagden het voorstel dat de FIFA de WK-opbrengsten gebruikt om arbeidsmigranten te compenseren. Dit percentage ligt nog een stuk hoger onder mensen van wie wordt aangenomen dat ze ten minste een wedstrijd tijdens het WK gaan kijken (79 procent). De peiling werd uitgevoerd door YouGov en ondervroeg 17.477 volwassenen in 15 landen.

KNVB

Vorige week wees de KNVB via een Europese werkgroep de FIFA op de noodzaak van compensatie van arbeidsmigranten in Qatar. De KNVB vroeg de FIFA om snel duidelijkheid te geven over de stappen die het gaat zetten om dit compensatiefonds op te richten.

„Ook wij vinden dat de slachtoffers of nabestaanden moeten worden gecompenseerd, waarbij een rol is weggelegd voor werkgevers, de overheid in Qatar, het organisatiecomité en FIFA”, liet de bond toen weten.