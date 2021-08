Sport Kort: Botic van de Zandschulp nadert US Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Botic van de Zandschulp een zege verwijderd van US Open

09.45 uur: Botic van de Zandschulp is nog een zege verwijderd van het bereiken van het hoofdtoernooi van de US Open. De 25-jarige Nederlander won in New York in de tweede ronde van de kwalificaties in drie sets van de Amerikaan Ben Shelton: 3-6 7-5 6-4.

Va de Zandschulp, de huidige nummer 118 van de wereld, nam dit jaar al aan alle drie de andere grandslamtoernooien deel en bereikte op Roland Garros en Wimbledon de tweede ronde. In de derde kwalificatieronde voor de US Open neemt hij het op tegen Enzo Couacaud. De Fransman is de nummer 190 op de wereldranglijst

Robin Haase verloor in de tweede ronde van de kwalificaties met twee keer 6-4 van de Duitser Peter Gojowczyk.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Partijen rolstoeltennis uitgesteld wegens hitte in Tokio

07.47 uur: De hitte in Tokio maakt rolstoeltennis op de buitenbanen onmogelijk bij de Paralympische Spelen. Alle partijen op de banen 1 tot en met 9 op het Ariake Tennis Park zijn uitgesteld omdat de organisatie het in temperaturen van boven de 31 graden Celsius onverantwoord vindt de tennissers te laten spelen. Alleen de partijen op het centrecourt, dat met een dak kan worden afgesloten, kunnen doorgaan.

De Nederlander Carlos Anker speelde de eerste partij op de hoofdbaan. Hij verloor afgetekend van de Japanner Takashi Sanada: 1-6 1-6.