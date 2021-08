Sport Kort: dressuurruiter Van der Horst naar brons in Tokio

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Dressuurruiter Van der Horst pakt weer brons in Tokio

16:19 uur Dressuurruiter Rixt van der Horst heeft op de Paralympische Spelen opnieuw een bronzen plak veroverd. Ze deed dat met de merrie Findsley N.O.P., waarmee ze in juni al de nationale titel veroverde. Haar score werd met ruim 75 procent gewaardeerd.

„Ik was tevreden met mijn proef. We hadden wel iets last van spanning omdat het onze de eerste proef was hier in Tokio. Er waren misschien wat dingetjes die beter hadden gekund. Ik vond de overgangen in de proef heel mooi, het stapgedeelte was heel goed. Overall had ik een heel goed gevoel. Ik had wel gehoopt een wat hogere score neer te kunnen zetten”, aldus Van der Horst (29).

Vijf jaar geleden pakte Van der Horst twee bronzen plakken en één zilveren. Toen deed ze dat met merrie Caraat.

Mathieu van der Poel niet van start in Benelux Tour

15:08 uur

Wielrenner Mathieu van der Poel gaat maandag niet van start in de Benelux Tour. De wielrenner van Alpecin-Fenix heeft nog te veel last van een rugblessure en heeft zich afgemeld. Van der Poel won vorig jaar de etappekoers door Nederland en België, die toen nog de BinckBank Tour heette.

Tijdens de olympische mountainbikewedstrijd kwam de regerend wereldkampioen veldrijden ten val en moest opgeven. In de aanloop naar de WK mountainbike had Van der Poel al een hoogtestage in het Italiaanse Livigno afgebroken. Ook had hij zich al afgemeld voor de WK mountainbike die momenteel plaatsvinden in het Italiaanse Val di Sole.

Voor Van der Poel wordt een aangepast trainingsschema en wedstrijdprogramma gemaakt afhankelijk van zijn herstel. Volgens de ploeg is er op dit moment geen reden om vraagtekens te zetten bij zijn deelname aan de WK wielrennen op de weg eind september en de klassieker Parijs-Roubaix op 3 oktober.

Lonneke Uneken wint derde etappe Ladies Tour

14:42 uur Wielrenster Lonneke Uneken heeft de derde etappe in de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De renster van de ploeg SD Worx won de sprint van een groepje van zes na 125,9 kilometer tussen Stramproy en Weert.

Uneken bleef de Noorse Susanne Andersen en de Britse Pfeiffer Georgi van Team DSM in de sprint voor. In de finale was er een grote valpartij in het peloton, waardoor de zes rensters onder wie ook Unekens ploeggenoten Chantal Van den Broek-Blaak, Amy Pieters en Demi Vollering alleen voorop kwamen.

Poolse arbiter Marciniak leidt Oranje tegen Noorwegen

13:33 uur Scheidsrechter Szymon Marciniak leidt woensdag de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie. De 40-jarige Pool krijgt in Oslo langs de zijlijn assistentie van zijn landgenoten Pawel Sokolnicki en Tomasz Listkiewicz.

Marciniak leidde het Nederlands elftal al drie keer eerder. Hij floot oefenduels met Mexico en België en een wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Noord-Ierland.

De Noorse voetbalbond laat vanwege corona maar 7000 fans toe in het Ullevall-stadion, dat een capaciteit heeft van 25.000 toeschouwers. Supporters van het Nederlands elftal zijn niet welkom.

Botic van de Zandschulp een zege verwijderd van US Open

09.45 uur: Botic van de Zandschulp is nog een zege verwijderd van het bereiken van het hoofdtoernooi van de US Open. De 25-jarige Nederlander won in New York in de tweede ronde van de kwalificaties in drie sets van de Amerikaan Ben Shelton: 3-6 7-5 6-4.

Va de Zandschulp, de huidige nummer 118 van de wereld, nam dit jaar al aan alle drie de andere grandslamtoernooien deel en bereikte op Roland Garros en Wimbledon de tweede ronde. In de derde kwalificatieronde voor de US Open neemt hij het op tegen Enzo Couacaud. De Fransman is de nummer 190 op de wereldranglijst

Robin Haase verloor in de tweede ronde van de kwalificaties met twee keer 6-4 van de Duitser Peter Gojowczyk.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Partijen rolstoeltennis uitgesteld wegens hitte in Tokio

07.47 uur: De hitte in Tokio maakt rolstoeltennis op de buitenbanen onmogelijk bij de Paralympische Spelen. Alle partijen op de banen 1 tot en met 9 op het Ariake Tennis Park zijn uitgesteld omdat de organisatie het in temperaturen van boven de 31 graden Celsius onverantwoord vindt de tennissers te laten spelen. Alleen de partijen op het centrecourt, dat met een dak kan worden afgesloten, kunnen doorgaan.

De Nederlander Carlos Anker speelde de eerste partij op de hoofdbaan. Hij verloor afgetekend van de Japanner Takashi Sanada: 1-6 1-6.