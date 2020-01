Even twee technisch directeuren bij Feyenoord

De een maakt zijn entree, nadat hij eind vorig jaar al werd gepresenteerd in De Kuip. De ander neemt eind deze maand afscheid als interim technisch directeur en werkt zijn opvolger nog even een paar weken in.

Troost heeft de voorbije periode nog op alle fronten zijn werk gedaan als ’td’ en is ook nu nog actief. Dat was bij zijn aantreden al zo afgesproken. De raad van commissarissen wilde hem tot 1 februari graag op die plek hebben. Troost heeft de job destijds op verzoek van de rvc aanvaard – alle externe kandidaten verkochten ’nee’ – op voorwaarde dat hij zou terugkeren in de rvc. Daarover is nog altijd geen duidelijkheid. Die zal er wel snel moeten komen.

Dick Advocaat wacht op transfers. Ⓒ BSR Agency

Dat Arnesen zich pas in deze fase fysiek meldt, heeft vooral te maken met de zware knie-operatie die hij onderging kort voor het moment dat Feyenoord hem benaderde en een akkoord bereikte over een aanstelling in De Kuip.

Troost heeft in Marbella al laten weten dat hij zich kan vinden in de wensen van trainer Dick Advocaat, die van mening is dat er minimaal twee versterkingen nodig zijn voor het elftal van Feyenoord.

