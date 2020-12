Luis Suárez kopt Atlético Madrid naar zege

Het duel in het lege Wanda Metropolitano eindigde in 1-0. Luis Suárez maakte in de twintigste minuut het doelpunt. Hij kopte raak uit een vrije trap.

Atlético bleef aan kop, nu met 35 punten. Stadgenoot Real Madrid komt woensdagavond met een overwinning in de late uitwedstrijd tegen Elche in punten weer op gelijke hoogte. De titelhouder heeft dan echter twee duels meer gespeeld.

Voor Simeone was het een heuglijke avond in Madrid. De 50-jarige Argentijn fungeerde voor de vijfhonderdste keer als coach bij een wedstrijd van Atlético (in alle competities). Hij keerde in 2011 als trainer terug bij de club waar hij als speler meerdere seizoenen (in twee periodes) voetbalde.