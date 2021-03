Diego Simeone: ’Er zitten monsters achter ons aan’

Atlético raakt zaterdagavond in de La Liga weer iets van de grote voorsprong kwijt. Bij Getafe liet het elftal van Simeone veel kansen onbenut: 0-0. Vorige week verspeelde Atlético thuis tegen Real Madrid ook al drie de punten door een gelijkmaker in de 88e minuut van Karim Benzema, maar afgelopen woensdag bleek Atlético weer met 2-1 te sterk voor Athletic Bilbao. Het gelijkspel tegen Getafe voelt als een stap terug voor Simeone.

Bekijk ook: Spaanse titelstrijd nog spannender na misstap Atletico Madrid

„Madrid wint wedstrijden, Barcelona is vol hoop en enthousiasme, maar we zullen elke wedstrijd blijven nemen zoals die komt”, aldus Simeone. „We waren enthousiast over het vooruitzicht dat we wilden winnen om ons voordeel te behouden, maar in de eerste helft speelden we niet goed. We verbeterden in de tweede helft en hadden veel kansen om te scoren. Over het algemeen had ik het gevoel dat we goed spelen.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga