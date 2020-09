Anna van der Breggen na wereldtitel: ’Ik had er een hekel aan om op die fiets te stappen’

Anna van der Breggen, op het podium geflankeerd door de Zwitserse Marlen Reusser en Ellen van Dijk, geeft op en rond het circuit van Imola vol gas op weg naar de wereldtitel. Ⓒ Foto’s AFP

IMOLA - „Als het makkelijk gaat, is het niet goed, want dan ga je niet hard genoeg.” Anna van der Breggen voelde aan de verzuring in haar benen dat ze dicht bij de wereldtitel zou komen. Pas op de eindstreep wist ze dat ze na vier keer zilver het goud in de tijdrit te pakken had. En dat uitgerekend op een voor haar té vlak parcours. „Eindelijk”, glunderde Van der Breggen op het autocircuit van Imola, waar Ellen van Dijk het brons pakte.