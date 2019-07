Blijdschap Barney van korte duur

De 52-jarige Hagenaar ging in de tweede ronde onderuit tegen Mensur Suljovic. Met een mager gemiddeld van nog geen 85 ging de de voormalig wereldkampioen met 2-6 in legs onderuit tegen de sterke Oostenrijker. In de eerste ronde boekte Van Barneveld een 6-5 zege op de Rus Boris Koltsov: 6-5. Woensdag krijgt hij bij Players Championship 20 een herkansing.

Stress voor Barney

Maandagavond liet Van Barneveld weten ’in shock’ te zijn, omdat zijn koffer vol met dartsspullen niet was aangekomen op het vliegveld van Manchester. Barney zag zijn deelname aan de Players Championship dinsdagavond en woensdagavond in Barnsley al in gevaar komen.

Nog geen twaalf uur later twitterde Van Barneveld triomfantelijk dat het er nu naar uit ziet dat hij toch kan spelen. „Iemand heeft me hetzelfde shirtje en dartspijlen gebracht. En ik heb een broek geleend van een andere speler.” Boosdoener vliegmaatschappij Easyjet lijkt er volgens Barney alles aan te doen om zijn koffer vandaag op tijd in zijn hotel te krijgen.

Wanhoop

Hij leek de wanhoop nog nabij. „Nu heb ik geen pijlen, geen broeken en geen shirt om dinsdagavond in te spelen. Ik heb geen idee wat ik moet doen als mijn koffer niet voor dinsdagmiddag arriveert”, twitterde hij toen vol zorgen.

Maar na een nachtje slapen lijkt Barney zijn vertrouwen in de mensheid weer helemaal terug te hebben. „Darts brengt mensen samen”, besloot hij zijn tweet optimistisch.

Bekijk ook: Grote paniek bij Barney op Engelse luchthaven