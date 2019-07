Van Barneveld weer helemaal blij ondanks zoekgeraakte koffer

Raymond van Barneveld Ⓒ Hollandse Hoogte

Opluchting bij Raymond van Barneveld. Maandagavond liet de Haagse darter nog weten ’in shock’ te zijn, omdat zijn koffer vol met dartsspullen niet was aangekomen op het vliegveld van Manchester. Barney zag zijn deelname aan de Players Championship dinsdagavond en woensdagavond in Barnsley al in gevaar komen.