Verstappen wereldkampioen na krankzinnig einde

Vorige week kende Verstappen in het natte Singapore een dramatische start. Ook op het Suzuka International Racing Course kregen de twintig rijders nat asfalt voorgeschoteld, dus was de start nog crucialer dan anders. Ditmaal was Verstappen eveneens niet super weg en moest hij Charles Leclerc even voorlaten, maar door veel risico te nemen in de eerste bocht stak hij zijn rivaal weer voorbij.

Rode vlag

Echt wegrijden zat er niet in, want er kwam al snel een rode vlag vanwege de neerdalende regen en het slechte zicht. Al in de eerste ronde waren er verschillende incidenten. Carlos Sainz kon na een harde crash niet verder. Ook Alexander Albon viel vanwege een technisch probleem al in de eerste ronde uit. Ondertussen reed de vanuit de pits gestarte Pierre Gasly rond met een reclamebord op de voorkant. De Brit was ook nog woest vanwege een takeltruck die zich snel op de baan begaf om de bolide van Sainz weg te halen.

Eenmaal terug in de pits ging het alleen maar harder regenen en was het wachten geblazen. Uiteindelijk werd na twee uur de race dan toch hervat achter de safety car. Na een paar ronden was er een rollende start, waarbij Verstappen goed weg was. Achter hem volgde Leclerc en het gat naar Sergio Perez en de rest van het veld was direct al groot. De meesten doken vervolgens al snel naar binnen om te wisselen van regenbanden naar intermediates. Doordat vrijwel iedereen wisselde, kwam Verstappen alweer snel terug aan de leiding.

Verwarring

Daarachter was er een fel gevecht om de tweede plaats tussen Leclerc en Pérez.Uiteindelijk was die voor de Ferrari-coureur, maar vanwege afsnijden kreeg hij een tijdstraf en werd Perez tweede. Verstappen werd daardoor enkele minuten na de race toch uitgeroepen als wereldkampioen.

Er was even verwarring over de puntentelling, want werden er nu wel of niet volle punten uitgedeeld? Omdat de race na het oponthoud weer herstart was, golden er volle punten, zo was de uiteindelijk uitleg, waardoor Verstappen zijn tweede wereldtitel mag vieren. Na de laatste ronde in Abu Dhabi van vorig jaar was het dus wederom een bizarre ontknoping, al had het dit keer een stuk minder met de spanning te maken.

Strijd om plek vier

Esteban Ocon en Lewis Hamilton vochten ondertussen het meest intense duel van de dag uit. Ocon had rondenlang de zevenvoudig wereldkampioen vlak achter zich zitten, maar gaf geen krimp. Zijn vierde plek betekende het beste resultaat voor Alpine dit seizoen. Ook Latifi behaalde zijn beste resultaat van het seizoen, dankzij een negende plaats reed hij voor het eerst in 2022 in de punten.