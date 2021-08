Schoonspringster Celine van Duijn op toren naar halve finale Spelen

De 28-jarige Amersfoortse had in de voorronde aan 306,80 punten ruim voldoende om zich als elfde te plaatsen. Van de dertig schoonspringsters in de voorronde gingen er achttien door naar de halve finale van donderdag (03.00 uur Nederlandse tijd). De beste twaalf daarin strijden later op de dag om de medailles.

Van Duijn stond na haar eerste van vijf sprongen met een score van 54,60 punten op de 22e plaats, maar werkte zich omhoog in het klassement met scores van 60,90, 67,20, 58,50 en 65,50. Na de laatste sprong volgde aan de badrand een omhelzing met coach Edwin Jongejans.

Celine van Duijn is goed onderweg. Ⓒ HH/ANP

Van Duijn, die op 16-jarige leeftijd vanwege blessures stopte met turnen en daarna ging schoonspringen, veroverde in 2018 verrassend de Europese titel op de 10-metertoren. Een jaar later pakte ze zilver op de EK. Ze kwalificeerde zich dat jaar voor de Olympische Spelen door bij de WK in Gwangju de finale te halen (tiende). Vanwege de coronacrisis hadden de schoonspringsters ruim een jaar lang geen wedstrijd. De EK in mei van dit jaar in Boedapest vormden een meetpunt; Van Duijn eindigde daar bij het torenspringen als zesde.

„Na al het harde werk, de opofferingen en de pijn, maar ook de groei, ontwikkeling en geweldige ervaringen is eindelijk het moment gekomen waarvan ik altijd heb gedroomd”, schreef Van Duijn op Instagram, een dag voor haar eerste olympische optreden. „Mijn doel: alles geven en genieten van dit speciale moment.”

Inge Jansen

Haar trainingsgenoot Inge Jansen haalde afgelopen week in Tokio de finale op de 3-meterplank. De eerste Nederlandse schoonspringster in een olympische finale sinds Daphne Jongejans in 1988 verraste daarin door vijfde te worden.

Van Duijn en Jansen trainen in Eindhoven samen onder leiding van Edwin Jongejans, de oud-schoonspringer en broer van Daphne. Ze hoopten zich ook als duo bij het synchroonspringen te kwalificeren voor de Spelen, maar dat lukte niet.

