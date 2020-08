Arantxa Rus knokt, maar stunt niet tegen Serena Williams

Rus en Williams zijn deze week actief bij het toernooi van Cincinnati, dat dit jaar door de bijzondere omstandigheden in New York wordt gespeeld.

Vooral voor Serena Williams is dit toernooi een opwarmertje voor de US Open, het grandslamtoernooi dat komende maandag begint. Bij afwezigheid van veel vrouwelijke toppers heeft de 38-jarige Amerikaanse een uitgelezen kans om voor de 24-ste keer een ’major’ te winnen. Maar veel ritme heeft Williams nog niet want bij haar eerste toernooi in Lexington kwam ze – ondank de matige bezetting – niet verder dan de kwartfinale.

In vergelijking met Williams was Rus al veel actiever na de herstart van de professionele tennistoernooi. Ze won in het dubbelspel al het toernooi in het Italiaanse Palermo en sloeg zich in de afgelopen dagen met knap spel door de kwalificaties en de eerste ronde van ’Cincinnati’.

De Nederlandse nummer 72 van de wereld, die vooral snel en atletisch is, heeft dus al veel tennis in de benen. Hoe dit voorbereidingstoernooi ook afloopt, Rus is door het ontbreken van Kiki Bertens de enige Nederlandse die volgende week zal starten in het enkelspel bij de US Open. Ze is op papier niet kansrijk om de tweede week te halen, maar gezien haar vorm en het matige deelnemersveld, zou Rus toch best eens ver kunnen komen.

Dat Rus de juiste vorm heeft was ook te zien tijdens haar partij tegen Williams, de huidige nummer 9 van de WTA-ranking. Tot de laatste bal in de openingsset maakte Rus een kans om de eerste set naar zich toe te trekken. In de tiebreak kan de linkshandige Rus net te kort: 7-6 (6).

De Nederlandse moest even bijkomen van de verloren tiebreak. Ze leverde direct haar eigen servicebeurt in, maar pakte vervolgens vier games op rij. Die break voorsprong gaf Rus in de tweede set niet meer uit handen: 6-3.

In de derde en beslissende set kon Williams bij een 5-3 voorsprong serveren voor de wedstrijd, ware het niet dat Rus de Amerikaanse op het beslissende moment wist te breken. Dat kunstje herhaalde Rus nadat ze haar eigen servicegame won en mocht opeens zelf voor de wedstrijd serveren bij een 6-5 voorsprong, maar zonder succes. Het mondde uiteindelijk uit in een tiebreak, die opnieuw naar Williams ging: 7-6 (0)