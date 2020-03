UEFA: zeker 100 miljoen verlies door uitstel EK

Ceferin zegt tegen de krant dat Europese politici het alerte optreden van de UEFA en de solidariteit onder alle landenbonden ter harte moeten nemen: „Ik geloof dat de Europese Unie een voorbeeld kan nemen aan onze aanpak van de crisis.”

De voorzitter roept de regeringen op om gezamenlijk op te treden. „We hebben een monetaire unie en open grenzen in Europa. Maar nu, in de crisis, is er vooral een individuele aanpak van de afzonderlijke landen met veel verschillende regelingen in plaats van een gecoördineerde aanpak. Dat is jammer”, aldus de 52-jarige voorzitter.

De UEFA besloot afgelopen dinsdag het EK 2020 een jaar op te schuiven. Vanwege het 60-jarig bestaan van het evenement was besloten het kampioenschap in meerdere Europese landen te spelen, waaronder in Nederland.