Hockeyers Bloemendaal grijpen in sensationele finale 28e landstitel

Net als tijdens de gewonnen EHL was Maurits Visser in de shoot-outs de held aan Bloemendaal-zijde. De tweede doelman van Oranje keerde maar liefst drie pogingen van de gasten. Bloemendaal wist Joren Romijn viermaal te passeren. Eén van de vier schutters was Thierry Brinkman, de beste speler van de play-offs. Brinkman maakte in de reguliere speeltijd beide doelpunten van de thuisclub.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg, die donderdag in een zinderend openingsduel na shoot-outs op voorsprong was gekomen in de (best-of-three) finale van de play-offs. Terrance Pieters tastte mis bij een hoge bal, waarna de controle van de zestienjarige Bloemendaler Casper van der Veen er mocht zijn. Uit zijn assist schoot Arthur Van Doren hard op de klompen van Joren Romijn.

Romijn stond op het Kopje namens Kampong onder de lat als vervanger voor de Ierse goalie David Harte. De voormalig beste keeper van de wereld had tijdens de bewuste shoot-outs een spierscheuring opgelopen.

KEMPERMAN

Kampong reageerde met een aanval via Silas Lageman, die samen met ploeggenoot Jasper Luijkx veel meer had moeten halen uit de twee-tegen-één met Bloemendaal-veteraan Wouter Jolie. Luijkx zag zijn voorzet afketsen op de stick van Jolie.

Een paar minuten later stond Lageman aan de basis van de Utrechtse openingstreffer, nadat hij met een heerlijke schijnbeweging Floris Wortelboer het bos instuurde en de eerste strafcorner van de wedstrijd versierde. De corner zelf leverde geen doelpunt op, de rebound, in twee instanties wel. Bjorn Kellermans backhand werd nog gepareerd door Maurits Visser, het handige puntje van de sterk spelende Robbert Kemperman niet (0-1).

WORTELBOER

Bloemendaal was geruime tijd van slag, maar herstelde zich gaandeweg het tweede kwart. Het leverde de gelijkmaker op van Thierry Brinkman. Floris Wortelboer speelde met een zuivere backhandpass Brinkman bij de tweede paal vrij. Met een lichte touché tikte Brinkman, al maanden één van de beste Bloemendalers, de 1-1 binnen.

Thierry Brinkman (Bldaal) heeft de stand op 1-1 gebracht en deelt het met Floris Wortelboer (Bldaal) (r) en links Glenn Schuurman (Bldaal) tijdens de 2e finalewedstrijd. Ⓒ ANP

De 1-1 leek de ruststand, maar toen de zoemer van het einde van het tweede kwart over het kletsnatte veld schalde, schoot Derck de Vilder de bal onberispelijk achter Maurits Visser. Het schot van de Kampong-speler was echter nét een fractie van een seconde te laat op doel afgevuurd.

TENNIS

Het derde kwart leverde genoeg vuurwerk én een oogstrelend doelpunt van Kampong op. Uit een sleepcorner van Jip Janssen ging de bal via een Bloemendaalse stick de lucht in, waarna Lageman de bal met zijn rug naar het doel in het Bloemendaalse doel tenniste: 1-2. Een uitstekende actie van Wortelboer had vervolgens de gelijkmaker kunnen opleveren, maar in de stromende regen had ‘Wortel’ moeite met de controle van zijn slagwapen.

In het laatste kwart sloeg de vlam in de pan, nadat de ex-Bloemendaler Floris de Ridder zijn stick in de maag van Thierry Brinkman plantte. Het leverde De Ridder na interventie van de video-scheidsrechter een rode kaart op. Een paar minuten nadat de zondaar de douche had opgezocht, sloeg uitgerekend ‘slachtoffer’ Brinkman met zijn tweede treffer genadeloos toe: 2-2. In een hoekje van het veld zag De Ridder vervolgens hoe zijn ploeg in de shoot-outs ten onder ging.

SUCCESCOACH MATHIJSSEN

De 28e landstitel is een daverend succes voor Bloemendaal-coach Rick Mathijssen, die in zijn debuutseizoen twee hoofdprijzen pakt: de Europese titel en het landskampioenschap. Het seizoen van Mathijssen zit er nog niet op: de 38-jarige hoofdtrainer gaat als assistent van Max Caldas mee naar de Olympische Spelen.

Caldas, vandaag aanwezig in Bloemendaal, zou er heel erg verstandig aan doen om nog eens heel goed na te denken over zijn beslissing Floris Wortelboer niet mee te nemen naar Tokio. Wortelboer werd na zijn schouderblessure bedankt voor bewezen diensten, maar toonde zich, hersteld van dezelfde blessure, tijdens de play-offs een van de sterkhouders van het andere Oranje.