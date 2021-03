Yara van Kerkhof: ’Ik durfde lang geen relays met Lara terug te kijken’

Lara van Ruijven (L) krijgt de felicitaties van Yara van Kerkhof (tweede) na het winnen de finale op de 500 meter tijdens de ISU World Cup Finale Shorttrack (februari 2020) Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het werd eigenlijk een soort ’noodzaak’ voor Yara van Kerkhof. Relays terugkijken, waarin de vorig jaar in juli overleden Lara van Ruijven mee schaatste. Van Kerkhof werd gepasseerd voor de EK shorttrack, maar is er tijdens de WK weer bij op de aflossing. „Ik heb al een jaar geen internationale wedstrijden meer gereden, dus moest ik het gevoel halen uit races van voorheen. Het heeft best lang geduurd, voordat ik weer relays durfde terug te kijken, omdat ik het moeilijk vond om met Lara geconfronteerd te worden.”