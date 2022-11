PSV-fans op de banken voor clubheld Romario

Romario genoot zichtbaar van al het eerbetoon en liep vrolijk zwaaiend een rondje nadat hij nog kort was geïnterviewd, waarbij zijn oud-ploeggenoot Stan Valckx als tolk fungeerde. Romario, die voor het eerst sinds 2019 bij PSV was, bezoekt de wedstrijd op uitnodiging van sponsor EnergieDirect en heeft zijn voetstappen gezet in gips voor de zogenaamde Walk of Fame in het Philips Stadion. De voetbalster van weleer, inmiddels 58, is in eigen land politicus. Hij is senator namens de regio Rio de Janeiro.