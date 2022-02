Brons schrale troost voor Nederlandse vrouwen ploegachtervolging

In de strijd om het brons kwam Nederland met een andere opstelling het ijs op. Bondscoach Jan Coopmans wisselde voor de strijd om het brons Antoinette de Jong om voor Groenewoud. Na de tegenvallende optredens van de vrouwen op de ploegenachtervolging is zij dus het kind van de rekening.

Het goud ging naar Canada en Japan pakte, na een valpartij in de finale, het zilver.

Dat de Nederlandse vrouwen zich eerder op de dag niet wisten te plaatsen voor de finale was een flinke teleurstelling, maar kwam niet geheel onverwachts. Het is duidelijk dat het niet botert tussen Wüst, De Jong en Schouten en dat is terug te zien op het ijs.

In de halve finale maakten ze dan ook al weinig indruk. Bij de start lagen de vrouwen voor, maar al snel daarna kwamen de Canadezen langszij. De ploeg van Coopmans gaf uiteindelijk bijna een seconde toe op Canada.

Nederland wist op het ploegonderdeel, dat wordt verreden sinds de Olympische Spelen van Turijn in 2006, slechts één keer goud te halen bij de mannen en vrouwen. Beide teams veroverden de olympische titel bij de Spelen van Sotsji in 2014. De mannen reden bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 naar brons.

Later op de dag strijden ook de Nederlandse mannen om het brons tegen Amerika. Zij verloren teleurstellend in de halve finale van de ontketende Noren.