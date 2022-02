Nederlandse vrouwen lopen finaleplaats ploegenachtervolging mis

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws

Bij de start lagen de Nederlanders nog voor, maar al snel daarna kwamen de Canadezen langszij. De ploeg van bondscoach Jan Coopmans gaf uiteindelijk bijna een seconde toe op Canada.

De Nederlandse vrouwen wisten dat ze dinsdag uit een ander vaatje moesten tappen. In de kwartfinale maakten ze niet al te veel indruk. Antoinette de Jong, Irene Schouten en Ireen Wüst plaatsten zich als derde voor de kwartfinale, met een kleine vier seconden achterstand op Japan.

Voor de schaatssters rest de strijd om het brons, later dinsdag in de National Speed Skating Oval. Daarin nemen ze het op tegen de Russinnen, die in hun halve finale verloren van regerend olympisch kampioen Japan.