Real Madrid neemt pas in slotfase afstand van Osasuna

Vinicius Junior (R) strijdt om de bal met Ruben Garcia Santos van Osasuna. Ⓒ AFP

Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Osasuna met enige moeite gewonnen. Federico Valverde opende pas in de 78e minuut de score in Pamplona, na goed voorbereidend werk van Vinícius Júnior. De ingevallen Marco Asensio besliste de ontmoeting met een treffer in blessuretijd (2-0).