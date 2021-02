Fantastische comeback Dominic Thiem tegen Nick Kyrgios op Australian Open

Thiem zegevierde met 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 en 6-4. Na bijna 3,5 half uur was het gedaan. Vorig jaar bereikte Thiem de finale. Die verloor hij in vijf sets van achtvoudig winnaar van het toernooi, Novak Djokovic. Voor Kyrgios was het zijn tweede vijfsetter van de week. Twee dagen eerder had hij nog vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Fransman Ugo Humbert.

De wedstrijd was voor de Australiërs een soort van afsluiting van vijf dagen Australian Open. Door een uitbraak van de Britse variant in Melbourne gaat de stad in lockdown en zijn er vanaf zaterdag geen toeschouwers meer welkom bij het eerste grandslamtoernooi van 2021.

Kyrgios redt het niet. Ⓒ ANP/HH

In de eerste twee sets speelde Kyrgios buitengewoon sterk. De 25-jarige Australië deed, tegen zijn natuur in, weinig rare dingen en serveerde zoals hij dat kan: steenhard en bovendien prima geplaatst. De tweede set besloot Kyrgios met een onderhandse ace. Dit tot grote vreugde van de uitzinnige Aussies, die waar kregen voor hun geld op de voorlopig laatste avond dat ze welkom waren.

Maar Thiem is een trainingsbeest, dat topfit is, en die fitheid hielp hem in de sets die volgden. Kyrgios ging wat minder bewegen. Thiem bleef koel en trok de stand in sets gelijk. In de vijfde set brak de nummer drie van de wereld Kyrgios bij 3-3 en maakte het sterk af. Met een ziedende backhand trok hij de zege naar zich toe. Hij kan nog altijd zijn tweede grandslamtitel pakken. In 2020 sloeg Thiem zich naar de eindzege op de US Open.

Deze fan vindt Nick Kyrgios de beste tennisser ooit. Ⓒ ANP/HH

In de vierde ronde neemt Thiem het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die aanzienlijk minder lang op de baan stond. Dimitrov zag zijn Spaanse tegenstander Pablo Carreño Busta opgeven. Het stond 6-0 1-0 voor Dimitrov.

De Russische qualifier Aslan Karatsev baarde opzien door de als achtste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman uit te schakelen. Het werd 6-3 6-3 6-3 voor de mondiale nummer 114, die afkomstig is uit de kwalificaties.

De Duitser Alexander Zverev, de nummer 6 van de plaatsingslijst, gunde de Fransman Adrian Mannarino slechts zeven games: 6-3 6-3 6-1.