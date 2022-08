Premium Het beste van De Telegraaf

Tukkers na tien jaar op drempel van Europese groepsfase:’We merken dat Twente enorm in de lift zit’ Enthousiasme in regio stuwt FC Twente naar grote hoogtes

De Grolsch Veste is klaar voor Fiorentina. Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - FC Twente maakt zich op voor een ouderwets Europees avondje. De Grolsch Veste (capaciteit 30.000) is donderdagavond tot de laatste stoel gevuld voor de return in de play-off van de Conference League tegen Fiorentina. In Florence werd het vorige week 2-1 en op basis van het betere spel na rust en de aansluitingstreffer van Vaclav Cerny ziet FC Twente kansen om voor het eerst in tien jaar present te zijn in de groepsfase van een Europees toernooi.