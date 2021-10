Bayern herstelt zich tegen Feyenoord-opponent Union Berlin

De Zuid-Duitsers wonnen zaterdagmiddag bij Union Berlin, komende week de tegenstander van Feyenoord in de Conference League, met 5-2.

Na ruim een half uur spelen leidde Bayern al met 3-0 mede dankzij 2 treffers van Robert Lewandowski. Thomas Müller, Kingsley Coman en Leroy Sané waren de andere doelpuntenmakers aan de kant van Bayern.

Dortmund

Bayern blijft koploper in Duitsland. Borussia Dortmund volgt op 1 punt. Thorgan Hazard en Steffen Tigges hielden de volgende opponent van Ajax in de Champions League met doelpunten tegen FC Köln in het spoor van de lijstaanvoerder. Donyell Malen vierde als invaller zijn rentree bij Dortmund. Hij miste dinsdag het bekerduel met Ingolstadt vanwege een maag-darminfectie.

Flekken

Mark Flekken blijft goed presteren met sc Freiburg, de verrassende nummer 3 van de Bundesliga. De doelman uit Limburg won met zijn ploeg ook van SpVgg Greuther Fürth (3-1).

Trainer Florian Kohfeldt beleefde een goede start met VfL Wolfsburg. De opvolger van de ontslagen Mark van Bommel won met zijn nieuwe ploeg bij Bayer Leverkusen (0-2). Lukas Nmecha en Maximilian Arnold scoorden voor Wolfsburg.

