Sparta sluit sterke eindsprint in 2020 in stijl af bij FC Twente

Sparta gaat met een heel goed gevoel de winterstop in. De Rotterdamse ploeg versloeg subtopper FC Twente in Enschede met 2-0. Daarmee sloot de formatie van trainer Henk Fraser een sterke eindsprint in 2020 in stijl af. Sparta pakte uit de laatste zeven wedstrijden 15 punten. Het teleurstellende FC Twente daarentegen verloor voor de derde keer in de laatste vijf duels.