Cocu ziet hoe Rooney Derby County inspireert: ’Hij wordt zonder twijfel manager’

Wayne Rooney Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Geen bekertoernooi is zo charmant als de eeuwenoude FA Cup. Waarom dat zo is, bleek afgelopen weekend maar weer. Liefst zes Premier League-clubs lieten zich in de derde bekerronde verrassen tegen teams uit lagere divisies, waarvan er drie al werden uitgeschakeld. De drie overige clubs - waaronder Tottenham Hotspur - moeten op herhaling om een afgang te voorkomen.