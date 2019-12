De Ligt kijkt toe hoe Juventus Super Cup aan Lazio moet laten

Lazio had twee weken geleden in de Serie A voor eigen publiek ook al met 3-1 gewonnen van de ploeg die al jaren regeert in Italië.

Matthijs de Ligt bleef op de bank in de Saudische hoofdstad. De 20-jarige verdediger stond op 7 december in Rome voor het laatst in de basis. De Turk Merih Demiral krijgt nu al een paar wedstrijden de voorkeur naast Leonardo Bonucci.

Spectaculaire slotfase

Luis Alberto bracht Lazio na een kwartier op voorsprong, de Spanjaard was het eindstation van een prachtige Romeinse aanval. Paulo Dybala trok de stand vlak voor rust weer gelijk, uit de rebound van een schot van Cristiano Ronaldo. In de 73e minuut schoot de Romeinse aanvoerder Senad Lulic de 2-1 binnen. In de blessuretijd mocht Ronaldo aanleggen voor een vrije trap in kansrijke positie, maar de Portugees schoot de bal in de muur.

Uit de tegenaanval die daarop volgde, leek Lazio een grote kans te krijgen. Juventus-middenvelder Rodrigo Bentancur onderbrak de aanval met een overtreding die hem zijn tweede gele kaart opleverde. De vrije trap werd vanaf zo’n 20 meter door invaller Danilo Cataldi in de kruising geschoten, waarmee Lazio zich verzekerde van de Supercup. De lichtblauwe brigade uit Rome versloeg Juventus twee jaar geleden ook al in de strijd om de Super Cup. Vorig seizoen pakte de kampioen uit Turijn de prijs wel, ten koste van AC Milan.