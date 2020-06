Sport Kort: Clubs MLB stemmen in met doorgaan seizoen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: MLB-seizoen in gevaar?

09.18 uur: Hoewel de spelers uit de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB met grote meerderheid tegen een verkort seizoen van zestig wedstrijden stemden, hebben de clubs uit de toonaangevende profcompetitie unaniem besloten dat het seizoen toch doorgaat en zal bestaan uit zestig wedstrijden. Het reguliere seizoen duurt vermoedelijk van 24 juli tot en met 27 september.

De spelersvakbond MLBPA en de organisatie van de MLB discussiëren al wekenlang over het aantal wedstrijden waaruit het seizoen moet komen te bestaan en het salaris dat de spelers dan moeten krijgen. Een korter seizoen betekent ook dat de honkballers minder geld verdienen. De MLBPA stemde maandag met 33-5 tegen het laatste voorstel van de MLB, waarin salarisafspraken waren gemaakt .

De MLB sprak in een verklaring zijn teleurstelling uit over de afwijzing van het voorstel. „Het raamwerk bood de MLB en zijn spelers de gelegenheid om samen de moeilijkheden en uitdagingen van de coronapandemie het hoofd te bieden. Het gaf onze fans de kans een opwindend nieuw wedstrijdformat te zien. En het bood spelers aanzienlijke voordelen.”

Het seizoen, dat in de reguliere competitie doorgaans uit 162 wedstrijden bestaat, zou eind maart beginnen, maar door de coronacrisis is er nog geen bal geslagen. De MLB heeft de spelersvakbond nu gevraagd of de honkballers in staat zijn zich voor 1 juli te melden voor een trainingskamp en of ze akkoord zijn met de coronaprotocollen die zijn opgesteld om het seizoen gezond en veilig te kunnen beginnen. De financiële voorwaarden uit het laatste salarisvoorstel zijn niet meer van toepassing.