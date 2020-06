Sport Kort: FC Porto neemt koppositie over van Benfica

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: FC Porto neemt koppositie over van Benfica

00:30 uur In de Portugese competitie heeft FC Porto de koppositie overgenomen van Benfica. De nummer 2 profiteerde van de sensationele thuisnederlaag eerder op de avond van de titelhouder tegen Santa Clara (3-4). Porto zelf won thuis royaal met 4-0 van middenmoter Boavista en heeft nu een voorsprong van drie punten op Benfica.

Er zijn in Portugal voor de twee titelkandidaten nog zes speelronden te gaan.

17.08 uur: Pelle Clement heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe contract bij PEC Zwolle. De tweede aanvoerder is nu tot de zomer van 2022 aan de eredivisionist verbonden.

Clement speelde sinds zijn komst vorig jaar januari 43 duels voor PEC Zwolle. Daarvoor was de 24-jarige middenvelder actief voor Ajax en het Engelse Reading. „Bij PEC ben ik op mijn plek”, vertelt Clement. „Ik kom veel aan voetballen toe en kan me dan ook verder ontwikkelen.”

Squash: EK in 2022 toch in Nederland

16.55 uur: De EK squash voor landenteams zullen dit jaar niet meer in Eindhoven plaatsvinden. Het omvangrijke toernooi stond oorspronkelijk voor april op de agenda, maar werd door de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar een later tijdstip in dit jaar.

Volgens de organisatie zijn er echter nog te veel onzekerheden om de EK in 2020 af te werken. Het evenement is nu voor dit jaar definitief geschrapt, maar komt in 2022 toch nog naar Nederland. „We vinden het belangrijk dat alle aandacht de komende periode uitgaat naar het opstarten van de squashsport en het bestrijden van Covid-19”, liet de EK-organisatie weten.

Voetbal: Manchester United legt McTominay tot 2025 vast

10.58 uur: Manchester United heeft het contract van Scott McTominay verlengd tot 2025. De 23-jarige middenvelder, Schots international, is afkomstig uit de jeugdopleiding van United.

„Hoewel ik begrijp dat we op dit moment allemaal zoveel andere dingen hebben om over na te denken, ben ik zo blij om dit contract te ondertekenen en een rol te spelen in de toekomst van dit team”, zei McTominay. „United heeft altijd alles voor me betekend en ik hoop dat mijn passie voor de club elke keer dat ik het veld op ga zichtbaar is. Ik zal alles voor deze club blijven geven wanneer ik het shirt aantrek.”

McTominay debuteerde in 2017 tegen Arsenal in het eerste van United. Inmiddels heeft de Schot 75 duels gespeeld en zes keer gescoord.

Met nog acht duels te gaan staat United op de vijfde plaats in de Premier League. De achterstand op nummer 4 Chelsea bedraagt vijf punten. De vier beste clubs plaatsen zich voor de Champions League.

Honkbal: MLB-seizoen in gevaar?

09.18 uur: Hoewel de spelers uit de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB met grote meerderheid tegen een verkort seizoen van zestig wedstrijden stemden, hebben de clubs uit de toonaangevende profcompetitie unaniem besloten dat het seizoen toch doorgaat en zal bestaan uit zestig wedstrijden. Het reguliere seizoen duurt vermoedelijk van 24 juli tot en met 27 september.

De spelersvakbond MLBPA en de organisatie van de MLB discussiëren al wekenlang over het aantal wedstrijden waaruit het seizoen moet komen te bestaan en het salaris dat de spelers dan moeten krijgen. Een korter seizoen betekent ook dat de honkballers minder geld verdienen. De MLBPA stemde maandag met 33-5 tegen het laatste voorstel van de MLB, waarin salarisafspraken waren gemaakt .

De MLB sprak in een verklaring zijn teleurstelling uit over de afwijzing van het voorstel. „Het raamwerk bood de MLB en zijn spelers de gelegenheid om samen de moeilijkheden en uitdagingen van de coronapandemie het hoofd te bieden. Het gaf onze fans de kans een opwindend nieuw wedstrijdformat te zien. En het bood spelers aanzienlijke voordelen.”

Het seizoen, dat in de reguliere competitie doorgaans uit 162 wedstrijden bestaat, zou eind maart beginnen, maar door de coronacrisis is er nog geen bal geslagen. De MLB heeft de spelersvakbond nu gevraagd of de honkballers in staat zijn zich voor 1 juli te melden voor een trainingskamp en of ze akkoord zijn met de coronaprotocollen die zijn opgesteld om het seizoen gezond en veilig te kunnen beginnen. De financiële voorwaarden uit het laatste salarisvoorstel zijn niet meer van toepassing.