Spanje na storm rond kritiek Rafael van der Vaart eindelijk op stoom

Spanje begon het EK teleurstellend met gelijke spelen tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1). Van der Vaart, oud-speler van Real Madrid, noemde het spel van de Spanjaarden ’verschikkelijk’.

Middenvelder Coke reageerde furieus. ,,Ik heb hem ooit gezien in een WK-finale. Daar hebben we hier op het Ciudad del Fútbol (waar Spanje traint, red.) nog een foto van. Van Iniesta’s doelpunt tegen Nederland met Van der Vaart aan zijn zijde. Die houden we bij ons om ons extra te motiveren.” Een Spaanse krant typeerde de Nederlander, die ook voor Ajax en Tottenham Hotspur speelde, als een ’marginale voetballer’.

Martin Dubravka slaat de bal in zijn eigen doel. Ⓒ AFP

Spanje begon matig tegen Slowakije. Na twaalf minuten zag Alvaro Morata een door Björn Kuipers gegeven strafschop worden gekeerd door Martin Dubravka. Een kleine twintig minuten later was de Slowaakse goalie echter de schlemiel. In plaats van een hoge bal over zijn doel te tikken, sloeg hij het leer als een volleerd volleyballer in zijn eigen goal. Vlak voor rust zette Aymeric Laporte Spanje met een rake kopbal op 2-0.

In de tweede helft bleef Spanje doordrukken en maakte het nog drie goals. Pablo Sarabia en Ferran Torres vonden het net, terwijl Juraj Kucka voor het tweede eigen doelpunt van de avond zorgde. Bij 6-0 had Spanje een EK-record verbroken. De grootste EK-zege ooit blijft nu echter voor Nederland, dat in 2000 met 6-1 won van Joegoslavië.

Feest bij de Zweden na de 2-0 van Emil Forsberg (tweede van links). Ⓒ HH/ANP

Zweden

Het andere duel in groep E eindigde in 3-2. Zweden zag een 2-0 voorsprong, na twee doelpunten van Emil Forsberg, als sneeuw voor de zon verdwijnen door een dubbelslag van Robert Lewandowski, maar in de slotfase grepen de Scandinaviërs alsnog de zege én de koppositie, dankzij Viktor Claesson. Ze moeten nu wel afwachten wie de tegenstander wordt in de achtste finale.

De wedstrijd tussen Zweden en Polen was nog geen twee minuten oud, of de noorderlingen hadden hun felbegeerde voorsprong al te pakken. Forsberg was de doelpuntenmaker. De stugge Scandinaviërs namen direct gas terug, waardoor de Polen - die moesten winnen - op jacht gingen naar de gelijkmaker.

Die had ook op het scorebord moeten komen, toen Robert Lewandowski eerst uit een corner onderkant lat kopte en uit de rebound - nu voor praktisch open doel - dit nogmaals presteerde. Het bleef 1-0.

De twee goals van Robert Lewandowski waren niet genoeg voor Polen. Ⓒ HH/ANP

Na rust counterden de Zweden via wederom Forsberg naar 2-0 en leek het beslist. Zweden zou de groep (verrassend) gaan winnen. Daar dacht Lewandowski anders over, toen hij op werkelijk prachtige wijze tussen twee Zweden de bal in de verre hoek deponeerde: 2-1 in de 61e minuut, twee minuten na de 2-0 van Forsberg.

Polen leek op 2-2 te komen, maar de vlag ging omhoog: afgekeurd. De Oost-Europeanen bleven druk zetten, maar het geluk leek dit toernooi niet met Lewandowski en co. Althans, de superspits maakte in de 84e minuut alsnog de 2-2 en zo was er weer hoop.

De spanning was te snijden in de tweede helft, want een goal van de Polen zou goud waard zijn. Niet voor Nederland, want dan zou Oranje ineens de Poule des Doods treffen. Maar dat gebeurde niet meer, ook niet in de vijf minuten extra tijd. Sterker nog: Claesson hielp Zweden aan de (groeps)zege.