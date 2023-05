Het incident had geen verdere consequenties voor de basketballer van de LA Lakers Basketballegende Lebron James bezorgt scheidsrechter bloedlip: ’Dit wil je al 25 jaar doen’

Kopieer naar clipboard

Lebron James Ⓒ ANP/HH

De LA Lakers zijn ver verwijderd van een nieuwe NBA-finale. LeBron James en co staan 3-0 achter tegen de Denver Nuggets. Tussendoor zorgde ’The King’ voor een opvallend moment. James liep in het tweede kwart van derde wedstrijd recht tegen ervaren referee Scott Foster, met bloed tot gevolg. „Ik was in volle sprintmodus, sorry”, zei de basketballer. „Je wil dat al 25 jaar doen”, grapte Foster.