René Hake krijgt zijn zin: contract voor 1,5 jaar bij FC Utrecht

„Ik ben blij dat ik het vertrouwen krijg om de lijn die we vanaf november hebben ingezet, door te zetten”, zegt Hake, die zelf al de wens uitsprak om voor anderhalf jaar te tekenen.

De trainer had Jong FC Utrecht onder zijn hoede toen hij in november werd doorgeschoven naar de hoofdmacht. In eerste instantie voor één wedstrijd, maar al snel werd dat tot aan de winterstop. Hoewel FC Utrecht onder Hake slechts één overwinning boekte, krijgt hij toch het vertrouwen van de clubleiding.

„We zien een duidelijke lijn terug in met name de teamspirit en karakter van de ploeg”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „De resultaten in de vorm van punten zijn de afgelopen periode nog niet naar wens, maar we hebben vertrouwen dat dit snel gaat komen.”