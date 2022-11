Red Bull verdedigt Verstappen na Pérez-voorval: ’Als team fouten gemaakt’

Red Bull stelt dat het ’als team fouten heeft gemaakt’. Het had van tevoren bijvoorbeeld niet nagedacht over wat te doen in een dergelijke situatie en baalt dat Verstappen pas op het allerlaatste moment, zonder dat alle benodigde informatie was gedeeld, voor het blok werd gezet.

„Daardoor is Max, die altijd een open en eerlijke teamspeler is geweest, in een compromitterende situatie beland”, zo valt te lezen. „Vervolgens had hij heel weinig tijd om te reageren. Dat is nooit onze bedoeling geweest. Na de race heeft Max zijn verhaal gedaan en zijn de zaken die speelden tussen beide rijders uitgesproken. De inhoud van het gesprek blijft privé. Wij doen daar verder ook geen uitspraken over.”

Verstappen weigerde afgelopen zondag in de slotfase van de race om Pérez voorbij te laten. De twee reden op dat moment zesde en zevende en de Mexicaan hoopte in het gevecht met Charles Leclerc om de tweede plek in de WK-stand twee extra punten in de wacht te slepen. Verstappen weigerde echter aan de kant te gaan en gaf aan daar ’zijn redenen’ voor te hebben. Het is geen geheim dat het de Nederlander nog steeds flink dwarszat dat Pérez in de kwalificatie in Monaco op dubieuze wijze crashte, waardoor hij zijn eigen snelle ronde moest afbreken.

Beledigingen

Red Bull sprak in de verklaring ook zijn afgrijzen uit over de ’volkomen onaanvaardbare’ beledigingen die Verstappen, Pérez, het team en familieleden via sociale media over zich heen kregen. „Het is schokkend en bedroevend. Helaas hebben we daar in de sport wel vaker mee te maken. De doodsbedreigingen en haatmail jegens familieleden zijn zeer betreurenswaardig. Het moet stoppen.”