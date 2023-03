Domper Noorwegen: geblesseerde Haaland mist EK-kwalificatieduels

Haaland liep de blessure zaterdag op in de kwartfinales van de FA Cup tegen Burnley (6-0). In die wedstrijd scoorde hij drie keer, nadat hij eerder in de week al vijf doelpunten had gemaakt tegen RB Leipzig in de Champions League.

Uit onderzoek bleek dat de liesklachten van de 22-jarige spits ernstiger zijn dan eerder gedacht. Haaland wordt verder behandeld bij zijn club in Manchester.

De staf van het Noorse elftal hoopte dat de blessure richting de uitwedstrijd van zaterdag tegen Spanje zou verdwijnen. „Maar na het doen van testen werd duidelijk dat hij de wedstrijden tegen Spanje en Georgië niet zal halen”, meldde de bondsarts.

Haaland is teleurgesteld dat hij de nationale ploeg niet kan helpen. „Gelukkig is er in deze groep nog voldoende zelfvertrouwen, talent en groepsgevoel om punten te pakken in de volgende wedstrijden”, aldus bondscoach Stale Solbakken.

De sterspeler van Manchester City was dit seizoen al 42 keer trefzeker voor zijn club. Haaland maakte afgelopen zaterdag zijn zesde hattrick van het seizoen. Voor het Noorse elftal wist Haaland in 23 interlands al 21 keer te scoren.

Noorwegen speelt zaterdag tegen Spanje en volgende week dinsdag uit tegen Georgië.