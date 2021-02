Juventus heeft Matthijs de Ligt niet nodig om AS Roma met Rick Karsdorp te verslaan

Ronaldo opende in de twaalfde minuut de score. De Portugees nam de bal op de rand van het strafschopgebied met rechts aan en schoot direct met links raak. Het betekende voor Ronaldo zijn zestiende doelpunt van het seizoen, waarmee hij de topscorer van de Serie A is.

De vrijdag 36 jaar geworden aanvaller raakte even later met een van richting veranderd schot de onderkant van de lat. Ronaldo probeerde de scheidsrechter ervan te overtuigen dat de bal over de lijn was gegaan, maar de arbiter wees op zijn horloge, ten teken dat hij geen melding had gekregen van de doellijntechnologie.

Met topschutter Edin Dzeko als invaller ging AS Roma in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. Het doelpunt viel echter aan de andere kant. Een voorzet van Dejan Kulusevski op Ronaldo werd door Roger in eigen doel gegleden.

Juventus kwam door de zege op 42 punten, 2 meer dan de Romeinen. De titelhouder uit Turijn heeft 4 punten achterstand op AC Milan en 5 op Internazionale, dat vrijdag al won bij Bologna. AC Milan ontvangt zondag hekkensluiter Crotone.

Atalanta geeft ruime voorsprong weg

Atalanta heeft in de Serie A een 3-0 voorsprong uit handen gegeven tegen Torino. De ploeg uit Bergamo, met Marten de Roon in de basis en Sam Lammers als invaller, had na 21 minuten al drie keer gescoord. Atalanta liet het elftal uit Turijn echter terugkomen tot 3-3.

Marten de Roon kan niet voorkomen dat Atalanta een 3-0 voorsprong weggeeft tegen Torino. Ⓒ ANP/HH

Tussen de 14e en 21e minuut scoorde Atalanta via Josip Ilicic, Robin Gosens en Luis Muriel. In de laatste minuten voor rust bracht Torino echter de spanning terug. Andrea Belotti miste een strafschop, maar maakte in de rebound alsnog zijn elfde doelpunt van het seizoen. De Braziliaanse verdediger Bremer zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor de 3-2. Invaller Federico Bonazzoli trok de stand in de 84e minuut gelijk, enkele minuten nadat hij in het veld was gekomen.

Atalanta blijft met 37 punten uit 21 wedstrijden steken op de zevende plaats in de Serie A. Bij winst was de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini opgeklommen naar plek 5.

Met keeper Jeroen Zoet op de bank won degradatiekandidaat Spezia met 2-1 bij Sassuolo, de nummer 8 van de ranglijst.