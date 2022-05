Démare pakt tweede Giro-zege op rij na weer perfect voorwerk Sinkeldam

Het leek op voorhand uitgesloten dat het géén massasprint zou worden, over het voornamelijk vlakke parcours van Palmi naar Scalea, over 192 kilometer. En dus werd het dat ook.

Zelfs de vluchters hadden er vandaag weinig trek in om voor niets weg te rijden. Zo besloten de Nederlanders Bauke Mollema en Pascal Eenkhoorn om een lolletje te trappen en te faken dat ze gingen ontsnappen. Het duo had er in ieder geval veel lol in.

168 kilometer voor de meet bleek er toch nog iemand zin te hebben in een aanval: Diego Rosa. De Italiaan kreeg niemand mee en reed lang alleen voor het peloton uit.

Het peloton had een dagje vrij genomen, want de finish was vrij laat. Wel werd Rosa bijgehaald en dus ging het richting een massaspurt. Het was spannend: Ewan of Démare? Het werd laatstgenoemde. Mark Cavendish werd derde.