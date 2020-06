’Ongemotiveerde Lozano van de training gestuurd bij Napoli’

De aanvaller (24) komt niet meer in de plannen voor van hoofdcoach Gennaro Gattuso. Maandag zou Lozano volgens Corriere dello Sport halverwege de training ook nog eens zijn weggestuurd vanwege een gebrek aan inzet.

Lozano tekende vorig jaar nog een vijfjarig contract bij Napoli, dat een bedrag rond de 40 miljoen voor hem over had. Toch lijkt hij alweer weg naar de uitgang. De international bleef afgelopen weekeinde in het bekerduel met Internazionale op de bank, ondanks het feit dat Gattuso vijf keer wisselde en onder anderen ex-Ajacied Amin Younes wél inbracht. Onder de huidige trainer, die het in december overnam van Carlo Ancelotti, komt Lozano sowieso weinig in actie. In totaal was hij dit seizoen goed voor zestien optredens in de Serie A, waarin hij twee keer scoorde.

Voor PSV was Lozano wél een schot in de roos. De buitenspeler werd in 2017 overgenomen van Pachuca en was van begin af aan een belangrijke pion in het laatste kampioenselftal van Phillip Cocu. Zowel in dat seizoen, als het seizoen erop onder Mark van Bommel, was Lozano goed voor zeventien competitietreffers.