Premium Het beste van De Telegraaf

Complimenten voor ordebewaker Frenkie Potje judo tussen De Jong en Vinicius zorgt voor vermaak: ’Wrestle mania’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Vinicius brengt De Jong op ongeoorloofde wijze naar de grond. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het was donderdag zeker niet de meest verheffende Clásico uit de roemruchte geschiedenis van de kraker. Toch was er genoeg om over te praten na de 0-1 winst van Barcelona in Bernabeu in de eerste halve finale van de Copa del Rey. Zo gaat het in de kranten en op sociale media uitvoerig over het vergrijp van Real Madrid-aanvaller Vinicius Jr. halverwege de eerste helft ten opzichte van Frenkie de Jong.