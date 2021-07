Achtste finale eindstation voor schermer Bas Verwijlen op de Spelen

Verwijlen startte slecht tegen Cannone en keek al snel tegen een achterstand van 8-3 aan, waardoor de Nederlander achter de feiten aanliep. Verwijlen richtte zich daarna nog wel even op en bracht de spanning in de tweede periode terug door de achterstand te verkleinen tot twee punten (11-9).

Verwijlen, de nummer zeven van de wereld, kon het tij echter niet verder keren en moest de zege aan de Fransman laten. De Nederlander reageerde na afloop zwaar teleurgesteld en ging nog zonder succes met de wedstrijdleiding in discussie. Uiteindelijk feliciteerde hij zijn tegenstander toch maar.

Het was de vierde keer dat Verwijlen aan de Olympische Spelen meedeed. In 2008 wist de degenschermer in Peking de kwartfinales te bereiken. In Londen (2012) was de achtste finales, net als nu, het eindstation. Vijf jaar geleden verloor Verwijlen in Rio de Janeiro al in de eerste ronde.