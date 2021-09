Premium Het beste van De Telegraaf

Vierde plaats op EK verbloemt zorgen richting WK 2022 Tijd dringt voor volleybalsters Oranje

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Op het EK in Belgrado eindigen de Oranje-volleybalsters als vierde. Die prestatie zegt weinig over de kansen op het WK van volgend jaar in eigen land. Ⓒ Foto ANP/HH

Belgrado - Het finaleweekend was ronduit tegenvallend, maar met de vierde plaats op het EK is de verjongde Nederlandse volleybalploeg eigenlijk best tevreden. Toch zegt deze goede klassering weinig over de kansen op het WK van volgend jaar in eigen land. En van het nieuwe project Team22, dat is opgetuigd om snel progressie te maken, moeten geen wonderen worden verwacht.