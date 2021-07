Fatih Terim looft PSV: ’Je ziet hier legendes die we allemaal kennen’

Premium Voetbal

PSV-miljardair kijkt mee: Champions League ’must’ om Ajax in zicht te krijgen

Miljardair Robert van der Wallen kijkt woensdagavond ongetwijfeld over de schouder van trainer Roger Schmidt mee als PSV het in de tweede kwalificatieronde van de Champions League thuis opneemt tegen Galatasaray. Een plaats in de groepsfase van het miljoenenbal is noodzakelijk bij de poging om de fi...