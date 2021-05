Vechtsporticoon Bert Kops keek dood in de ogen en liet criminele wereld net op tijd varen

Bert Kops aan de Amstel Ⓒ Richard Sijmons

Bert Kops (58) scheerde in zijn leven langs de rand van de afgrond en ging bijna in zee met criminelen als Willem Holleeder en Dino Soerel. Het Amsterdamse vechtsporticoon verkoos een loopbaan als sportcoach uiteindelijk boven de misdaadwereld en daar is hij tot op de dag van vandaag dankbaar voor. In de aanloop naar de publicatie van zijn biografie KOPS, worstelfenomeen aan de Weesperzijde vertelt hij over zijn opzienbarende avonturen én levenslessen.