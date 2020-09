Tennisser Gaël Monfils deelt haatreacties na nederlaag

Gaël Monfils Ⓒ ANP/HH

ROME - Gaël Monfils verloor deze week verrassend in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Rome. De flamboyante nummer 9 van de wereld ging in twee sets onderuit tegen de Duitser Dominik Koepfer: 6-2 en 6-4. Na afloop kreeg de donkere Fransman een storm van haat en racististische uitlatingen over zich heen.